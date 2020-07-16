Рисовка сцен для YouTube истории

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  2. Анимация
Закрыт6 заявок444 просмотра

Нужно нарисовать кадры по сюжету хоррор истории. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=pKUVgIuQ4Nc

5 лет назад
vvalentrye
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