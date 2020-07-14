Обмен валют. На лед экран для обмен валют надо сделать видеофон
Анимация 15сек
Создание анимированного ролика под аудио-трек. Оживление имеющегося персонажа (открывание рта, движение в танце) + плашка с текстом.
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