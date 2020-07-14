Создание анимированного ролика под аудио-трек. Оживление имеющегося персонажа (открывание рта, движение в танце) + плашка с текстом. Укажите свою цену, срок изготовления и примеры работ
Анимация5 заявок
Закрыт
5 лет назад
Диктор (Запись джинглов)
Вокалистка (Озвучка)
Музыкант-композитор, автор текстов (русский, английский)
Аранжировки для детских песен
ПРИМЕРЫ работ для детей:
Создание анимированного ролика под аудио-трек. Оживление имеющегося персонажа (открывание рта, движение в танце) + плашка с текстом. Укажите свою цену, срок изготовления и примеры работ