shalina

Ксения shalina

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
музыка/ГОЛОС

Диктор (Запись джинглов)

Вокалистка (Озвучка)

Музыкант-композитор, автор текстов (русский, английский)

Аранжировки для детских песен

ПРИМЕРЫ работ для детей:

https://www.youtube.com/watch?v=QgI5V4dX7Mk

  • Анимация 15сек

    Создание анимированного ролика под аудио-трек. Оживление имеющегося персонажа (открывание рта, движение в танце) + плашка с текстом. Укажите свою цену, срок изготовления и примеры работ

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад