Создание короткой анимации для логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт22 заявки595 просмотров

Привет всем :-)

Необходимосоздать коротенькую промо для логотипа - анимацию в таком стиле:

https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/logo.mp4

Мне нужна только анимация логотипа

логотип уже готов в статичном виде - AI файл

Жду ваших предложений

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