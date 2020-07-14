Необходимо сделать трекинг и композитинг

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка257 просмотров

Ролик короткий, 4к формат, трекинг оптимально сделать ручной.

Можно так же попробовать сделать автоматический трекинг в nukex.

5 лет назад
kaddypro
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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