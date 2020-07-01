Написать текст для постов вк

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Закрыт23 заявки661 просмотр

Необходимо написать текст для трех постов ВК. Тема - настройка таргет рекламы 

5 лет назад
Mari_Ivanova_
Мария 
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Заявки фрилансеров

Наталия
 
30 лет
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Мария
 
24 года
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Никита
 
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Дамир
 
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Луму
 
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Социальные сети (SMM и SMO)
Наталья
 
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4 дня назад
105 отзывов
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
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Анастасия
 
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