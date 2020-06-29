Фотографию со склада эл техники (можно просто куча коробок с гаджетам)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки376 просмотров

Требуются фотографии склада с электронной техникой (в приоритете коробки с гаджетами) на фоне телефона с открытой страницей телеграм канала на фоне

5 лет назад
guest_15935039470568
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