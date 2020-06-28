Виджет для сообщества VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка589 просмотров

Необходимо написать простенький виджет для группы ВК который будет появляться рядом с закрепленным постом (вверху или внизу) когда количество опубликованных записей на странице достигнет 50 сообщений в сутки.

5 лет назад
skillful
Дмитрий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад