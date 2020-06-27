Требуется дизайнер для создания шаблонов для постов инстаграм

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Закрыт20 заявок619 просмотров

Необходимо создать 10-15 шаблонов для постов в инстаграм. Есть логотип, надо разработать стиль публикаций.

5 лет назад
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