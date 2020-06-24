Настройка и ведение Таргетированной рекламы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт20 заявок591 просмотр

Необходимо настроить и вести таргетированную рекламу для сети автошкол в 3 городах России. Трафик нужно гнать на лид-форму. Нужны лиды не дороже 50 рублей. Просьба обращаться только опытным таргетологам. 

5 лет назад
dimka1337
Дмитрий 
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