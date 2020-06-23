Помощь в продвижении онлайн-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок460 просмотров

Оптимизировать работу с входящими заявками;

Провести работу по размещению рекламы проекта на площадках и в соц сетях;

Пройти вводный курс за 24 часа.

Быть активным, быть на связи, работать на результат.

5 лет назад
guest_15918745505637
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Яна
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад