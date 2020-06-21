Требуется Таргетолог Facebook (в Instagram) с хорошим опытом работы

Требуется опытный таргетолог, умеющий делать много качественного, недорогого, целевого трафика через Facebook в Instagram.

Рассмотрим исключительно того, у кого есть успешные кейсы, кто имеет опыт работы с аудиторией женщин и мам в декрете.

1. Нужно уметь сегментировать аудитории. Привлекать исключительно холодную аудиторию, исключив тех кто активен, ставит лайки, комментирует и т.д.

2. Уметь парсить аудитории конкурентов, создавать новые целевые сегменты look-alike аудиторий.

3. Эффективно расходовать рекламный бюджет, оптимизировать и снижать цену подписки – является ключевой целью!

4. Опыт в рекламе, создание, успешных, кликабельных креативов.

5. Знания политики и требований Facebook для привлечения трафика с долгосрочной перспективой.

6. P.S. Продвигая услуги фитнеса и медицины, придётся строго следовать правилам. Даже небольшое нарушение, может привести к бану всей рекламной кампании. Поэтому нам нужно, чтобы наши рекламные объявления обладали высоким потенциалом привлечения новых клиентов. А у вас был необходимый опыт, для того чтобы не допустить ошибки.

Важно! В ответе на вакансию, вкратце опишите один из своих успешных кейсов из сферы услуг, со схожей с нами ЦА. Это позволит увеличить шансы в принятии решений работать именно с вами!

Прошу не тратить свое и наше время, если у вас не будет возможности презентовать свои успешные кейсы, исходя из требований описанных выше!