Ищу опытного,а САМОЕ ГЛАВНОЕ:ТВОРЧЕСКОГО SMM маркетолога с хорошим вкусом в плане эстетики и визуала. Задача Создание свадебного проекта в рамках личного бренда с последующим выходом на международный рынок. Обязательные требования ...
Требуется Таргетолог Facebook (в Instagram) с хорошим опытом работы
Требуется опытный таргетолог, умеющий делать много качественного, недорогого, целевого трафика через Facebook в Instagram.
Рассмотрим исключительно того, у кого есть успешные кейсы, кто имеет опыт работы с аудиторией женщин и мам в декрете.
1. Нужно уметь сегментировать аудитории. Привлекать исключительно холодную аудиторию, исключив тех кто активен, ставит лайки, комментирует и т.д.
2. Уметь парсить аудитории конкурентов, создавать новые целевые сегменты look-alike аудиторий.
3. Эффективно расходовать рекламный бюджет, оптимизировать и снижать цену подписки – является ключевой целью!
4. Опыт в рекламе, создание, успешных, кликабельных креативов.
5. Знания политики и требований Facebook для привлечения трафика с долгосрочной перспективой.
6. P.S. Продвигая услуги фитнеса и медицины, придётся строго следовать правилам. Даже небольшое нарушение, может привести к бану всей рекламной кампании. Поэтому нам нужно, чтобы наши рекламные объявления обладали высоким потенциалом привлечения новых клиентов. А у вас был необходимый опыт, для того чтобы не допустить ошибки.
Важно! В ответе на вакансию, вкратце опишите один из своих успешных кейсов из сферы услуг, со схожей с нами ЦА. Это позволит увеличить шансы в принятии решений работать именно с вами!
Прошу не тратить свое и наше время, если у вас не будет возможности презентовать свои успешные кейсы, исходя из требований описанных выше!
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