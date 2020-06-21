Настройка таргетинка с фейсбук или вк на телеграм канал.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт20 заявок590 просмотров

Требуется человек, который сможет ввести рекламные компании и оптимизировать цену подписчика на телеграм канал.

Создавать крео и тестировать связки.

Сильный лид магнит, на бесплатное индивидуальное обучение.

Хотел бы узнать вилку стоимости за работу заранее и примерный рассчет стоимости подписчика. Понимаю что тесты покажут, но готов выслушать примерную стоимость.

Начальный рекламный бюджет до 3000 рублей в сутки.

5 лет назад
guest_15926849050429
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