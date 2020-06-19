Оформление группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок415 просмотров

Требуется освежить дизайн группы ВК, сделать его "продающим", внедрить викиразметку

Тематика группы: строительные материалы.

Скидывайте примеры работ (желательно смежная тематика)

5 лет назад
IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
5 лет назад