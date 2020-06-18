Требуется креативный человек для создания контент-плана для блога Инстаграм. Тексты писать не нужно, с этим проблем нет. Нужны, так сказать,свежие идеи тем постов, сториз, фото. Пишите в заявке о себе, есть ли опыт, и ...
Привлечение целевой аудитории ремонтно строительной компании
мы начинающая компания ремонтно строительных услуг
Сразу скажу - что начинающая потому как рекламироваться толком не начинали )
в остальном компания высокого профиля в сфере ремонтно строительных услуг.
НЕОБХОДИМО привлечь целевую аудиторию
1. каналы привлечения - какие основные с дешевой лидогенерацией
2. сайт есть - директ и адворс не самая дешевая лидогенерация
3. вк, fb, inst, или еще что-то
в общем предлагайте варианты привлечения и Ваше видение
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)37 заявокЗакрыт5 лет назад
Бизнес В2В, необходимо настраивать, тестировать и вести РК на ЦА, все креативы и прочий визуальный и текстовой контент можем предоставить или обсуждается. Только для профи с подтвержденными кейсами.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужен человек со знаниями YouTube продвижениятема канала коробки передач dsg6,dsg7 ремонт замена сцепления.Если вы понимаете ещё и в smm/instagram facebook этобудет + вот ссылка на сам канал https://www.youtube.com/channel/UC-4V6mx177J2j0_fmtaIgCg Цель повысить бронирование Сто ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно оформить гайд по путешествиям и оформить сторис для рекламы если кратко, то будет гайд и реклама сториса, где люди будут переходить на страницу и просить гайдСоциальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Постановка: 1) Есть база собственных клиентов 20000 2) Есть сообщество в Viber 3) Необходимо отправить приглашение по этим контактам интересует цена и срокиСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день . Рекрутинговая компания ищет специалиста по таргетингу и ведению fb inst страниц Есть целевые страницы + креативы статичные и гифы Нужно запустить 2 lp и выделить самые конвертабельные связки . ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть инстаграмм аккаунт по продаже проф косметики для мастеров. Требуется ведение аккаунта. - Анализ конкурентов - Анализ ЦА - Поиск и написание новых постов. - ...Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста, который составит контент-план и будет вести страничку в ФБ Картинки есть, их дедать не нужно. Необходимо составлять простой контент на англ языке. Цель - собрать аудиторию. Если интересно ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста, который поможет настроить рекламу в Facebook и разобраться с её функциями. Буду рада любым предложениям.Социальные сети (SMM и SMO)25 заявокЗакрыт5 лет назад
Для этого предприятия: https://yandex.ru/profile/1106951105 Цена, срок?Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад