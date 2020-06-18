Привлечение целевой аудитории ремонтно строительной компании

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Закрыт15 заявок1008 просмотров

мы начинающая компания ремонтно строительных услуг

Сразу скажу - что начинающая потому как рекламироваться толком не начинали )

в остальном компания высокого профиля в сфере ремонтно строительных услуг.

НЕОБХОДИМО привлечь целевую аудиторию

1. каналы привлечения - какие основные с дешевой лидогенерацией

2. сайт есть - директ и адворс не самая дешевая лидогенерация

3. вк, fb, inst, или еще что-то

в общем предлагайте варианты привлечения и Ваше видение

Лидогенерация
5 лет назад
Demon06665
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