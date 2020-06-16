Требуются арбитражники, трафик-менеджеры, вебмастеры для привлеченияигроков и трафика в нашу букмекерскуюкомпанию. Мы не CPA-сеть,мы являемся непосредственно букмекерской компанией и прямым работодателем, и вы будете работать напрямую с нашейбукмекерской компанией. Работаем на всейтерритории СНГ и ...
Вести страничку в ФБ на англ языке
Ищу специалиста, который составит контент-план и будет вести страничку в ФБ
Картинки есть, их дедать не нужно. Необходимо составлять простой контент на англ языке.
Цель - собрать аудиторию.
Если интересно - вышлю более подробное ТЗ
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