Вести страничку в ФБ на англ языке

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок667 просмотров

Ищу специалиста, который составит контент-план и будет вести страничку в ФБ

Картинки есть, их дедать не нужно. Необходимо составлять простой контент на англ языке.

Цель - собрать аудиторию.

Если интересно - вышлю более подробное ТЗ

5 лет назад
marasik
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Мария
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)