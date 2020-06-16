Повысить рейтинг в Яндекс.Справочнике до 4,8

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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки770 просмотров

Для этого предприятия: https://yandex.ru/profile/1106951105

Цена, срок?

5 лет назад
zidane86
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
Дмитрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад