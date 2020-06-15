У меня страница в Инстаграмм с изделиями из кожи, недавно начали подписываться и через какое-то время отписываться боты, где-то по 5000 в сутки. хотелось бы узнать откуда они идут и как это ...
Нужно накрутить 1000 подписчиков на мой аккаунт в инстаграм
У меня есть аккаунт в инстаграм, который нужно раскрутить. Необходимо накрутить на него 1000 русских подписчиков, чтобы он смотрелся как настоящий. Гарантия от списания: не больше 15 процентов.
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