Создать сообщество VK и вести его

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок909 просмотров

Нужно:

Создать с нуля группу\сообщество (сделать дизайн) VK

Наполнить базово

Вести рекламу

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Добавлять фотографии

Нагонять в группу людей

При добавлении заявки просьба указывать стоимость работ и опыт 

Оплата Приват, Сбер, Киви, Мастеркард, Виза

5 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Юрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Кирилл
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
20 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Анастасия
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Индира
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Сам
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад