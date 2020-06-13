Бизнес – зоомастерская. Делаем адресники, ошейники, кружки и пр. До этого активно работали в ВК, сами настраивали рекламу, теперь ищем спеца, который поможет с инстой. В идеале если сработаемся, то нужно будет полностью ...
Создать сообщество VK и вести его
Нужно:
Создать с нуля группу\сообщество (сделать дизайн) VK
Наполнить базово
Вести рекламу
Модерировать
Добавлять фотографии
Нагонять в группу людей
При добавлении заявки просьба указывать стоимость работ и опыт
Оплата Приват, Сбер, Киви, Мастеркард, Виза
Заявки фрилансеров
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