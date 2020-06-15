Нужно собрать людей на офлайн-тренинг через таргет Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок510 просмотров

Нужен инстаграм-таргетолог для помощи в сборе людей на офлайн-тренинг.

Тема тренинга 18+. Откликайтесь только если знаете, как работать с такими темами, чтобы Инстаграм не заблокировал. Создана посадочная страница тренинга. Реклама должна вести на неё

5 лет назад
anna___soldatova
Анна 
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5 лет назад

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