anna___soldatova

🔥 Влюбляюсь в каждый проект, продумываю до деталей и выдаю безупречный результат 🔥. Веб-дизайн, Создание сайтов на Тильда (Tilda), HTM

Влюбляюсь в каждый проект, продумываю до деталей и выдаю безупречный результат 🔥.

Веб-дизайн, Создание сайтов на Тильда (Tilda), HTML-вёрстка.

Опыт в создании сайтов под ключ с 2015 года. Создание сайтов на Tilda - с 2017.

Люблю создавать современный, креативный и сочный дизайн. Считаю, что современный дизайн не будет полноценным без анимаций, параллакс-эффектов и тому подобных фишек. Все эти эффекты можно реализовать при помощи вёрстки и скриптов, но гораздо проще и быстрее они реализуются на Тильде. Просто посмотрите портфолио и напишите мне, что хотите крутой сайт 😎

Работаю только по предоплате 50% или 100%.

👉 Контакты:

Телеграм: https://t.me/soldatova_anna

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