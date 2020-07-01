anna___soldatova

Нужно интегрировать WayForPay с Тильдой. Чтобы работало так же, как готовые интеграции, которые есть на Тильде (например liqpay). Т.е. клиент оформляет заказ, потом попадает на страницу оплаты WayForPay, где уже вписаны его данные и общая сумма заказа из ...
Влюбляюсь в каждый проект, продумываю до деталей и выдаю безупречный результат 🔥.
Веб-дизайн, Создание сайтов на Тильда (Tilda), HTML-вёрстка.
Опыт в создании сайтов под ключ с 2015 года. Создание сайтов на Tilda - с 2017.
Люблю создавать современный, креативный и сочный дизайн. Считаю, что современный дизайн не будет полноценным без анимаций, параллакс-эффектов и тому подобных фишек. Все эти эффекты можно реализовать при помощи вёрстки и скриптов, но гораздо проще и быстрее они реализуются на Тильде. Просто посмотрите портфолио и напишите мне, что хотите крутой сайт 😎
Работаю только по предоплате 50% или 100%.
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен инстаграм-таргетолог для помощи в сборе людей на офлайн-тренинг. Тема тренинга 18+. Откликайтесь только если знаете, как работать с такими темами, чтобы Инстаграм не заблокировал. Создана посадочная страница тренинга. Реклама должна вести на неёСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад