Нужно оставить несколько комментов в инстаграме. У вас должен быть реальный аккаунт в инсте. В заявке указывайте ссылку на свою страницу инсты.
Таргетолог
Есть группа 67 подписчиков, в вк. Нужно набрать ещё , но главное не просто подписчик , а чтобы они купили. Тематика массаж и шугаринг.
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