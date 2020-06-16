консультирование в способах продвижения канала ю-туб (личный блог), помощь в настройке рекламы канала в гугл, помощь в поске и наборе подписчиков.
10 постов для нового аккаунта в Инстаграм. Детские товары.
Тема: пошив одежды по детскому рисунку. Посты через https://smmplanner.com/
Несколько постов уже опубликованы. Ссылку пришлю.
Требуется интересный текст + картинки на тему детского творчества/одежды.
Заявки фрилансеров
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