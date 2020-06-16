Создать креативы для Instagram

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок609 просмотров

В инсте реклама показываем в ленте и в сторис по 3-м направлениям: хорека, корпусная мебель и продажа франшизы.

Необходимо создать 5-10 работающих креативов на каждое из 3х направлений.

Креативы, которые обязательно будут конвертить!

Нужен человек который сделает это профессионально именно для инсты самостоятельно изучить тему, понять ца, найти нужный материал.

Чувак, который скажет дайте картинки и спросит какой там написать текст - не нужен)

5 лет назад
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