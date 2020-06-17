Ведение инстаграмма

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок585 просмотров

Есть инстаграмм аккаунт по продаже проф косметики для мастеров.

Требуется ведение аккаунта.

- Анализ конкурентов

- Анализ ЦА

- Поиск и написание новых постов.

- Ежедневные сторисы

- Подчистить аккаунт от ботов (если есть)

- Привлечение новой аудитории путем рекламы

- Генерация новых идей и предложений по ведению страницы

- Отвечать на популярные вопросы клиентов ( как заказать, и т.д. обычно переправлять на сайт либо кидать готовый шаблон с ответом).

Ваша работа должна решить 2 задачи:

1) Полностью взять на себя работа по инстаграмму.

2) Увеличение новых клиентов и заказу.

То есть ваша работа должна аккупать себя. Не интересно тупо ведение (лишь бы сделать). Требуется внимательно подойти к задаче, и понимать как должна двигаться страница для увеличения аудитории и заказов.

Требуется только с опытом работы и живыми кейсами.

P.S. Те кто прочитал пару статей по SMM или прошел 1-2 курса и в голове шаблоны по ведению аккаунта.  Пожалуйста, не пишите.

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