Ищу специалиста, который составит контент-план и будет вести страничку в ФБ Картинки есть, их дедать не нужно. Необходимо составлять простой контент на англ языке. Цель - собрать аудиторию. Если интересно ...
Ведение инстаграмма
Есть инстаграмм аккаунт по продаже проф косметики для мастеров.
Требуется ведение аккаунта.
- Анализ конкурентов
- Анализ ЦА
- Поиск и написание новых постов.
- Ежедневные сторисы
- Подчистить аккаунт от ботов (если есть)
- Привлечение новой аудитории путем рекламы
- Генерация новых идей и предложений по ведению страницы
- Отвечать на популярные вопросы клиентов ( как заказать, и т.д. обычно переправлять на сайт либо кидать готовый шаблон с ответом).
Ваша работа должна решить 2 задачи:
1) Полностью взять на себя работа по инстаграмму.
2) Увеличение новых клиентов и заказу.
То есть ваша работа должна аккупать себя. Не интересно тупо ведение (лишь бы сделать). Требуется внимательно подойти к задаче, и понимать как должна двигаться страница для увеличения аудитории и заказов.
Требуется только с опытом работы и живыми кейсами.
P.S. Те кто прочитал пару статей по SMM или прошел 1-2 курса и в голове шаблоны по ведению аккаунта. Пожалуйста, не пишите.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуются арбитражники, трафик-менеджеры, вебмастеры для привлеченияигроков и трафика в нашу букмекерскуюкомпанию. Мы не CPA-сеть,мы являемся непосредственно букмекерской компанией и прямым работодателем, и вы будете работать напрямую с нашейбукмекерской компанией. Работаем на всейтерритории СНГ и ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста, который поможет настроить рекламу в Facebook и разобраться с её функциями. Буду рада любым предложениям.Социальные сети (SMM и SMO)25 заявокЗакрыт5 лет назад
Для этого предприятия: https://yandex.ru/profile/1106951105 Цена, срок?Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $65
В инсте реклама показываем в ленте и в сторис по 3-м направлениям: хорека, корпусная мебель и продажа франшизы. Необходимо создать 5-10 работающих креативов на каждое из 3х направлений. Креативы, которые обязательно будут конвертить! ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна консультация по настройке рекламы для Facebook Анализ настройки пикселя и кампаний.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Тема: пошив одежды по детскому рисунку. Посты через https://smmplanner.com/ Несколько постов уже опубликованы. Ссылку пришлю. Требуется интересный текст + картинки на тему детского творчества/одежды.Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
консультирование в способах продвижения канала ю-туб (личный блог), помощь в настройке рекламы канала в гугл, помощь в поске и наборе подписчиков.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Основные критерии: не боты, только русские и гарантия от списания не больше 15 процентовСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт5 лет назад