Ведение инстаграмма

Есть инстаграмм аккаунт по продаже проф косметики для мастеров.

Требуется ведение аккаунта.

- Анализ конкурентов

- Анализ ЦА

- Поиск и написание новых постов.

- Ежедневные сторисы

- Подчистить аккаунт от ботов (если есть)

- Привлечение новой аудитории путем рекламы

- Генерация новых идей и предложений по ведению страницы

- Отвечать на популярные вопросы клиентов ( как заказать, и т.д. обычно переправлять на сайт либо кидать готовый шаблон с ответом).

Ваша работа должна решить 2 задачи:

1) Полностью взять на себя работа по инстаграмму.

2) Увеличение новых клиентов и заказу.

То есть ваша работа должна аккупать себя. Не интересно тупо ведение (лишь бы сделать). Требуется внимательно подойти к задаче, и понимать как должна двигаться страница для увеличения аудитории и заказов.

Требуется только с опытом работы и живыми кейсами.

P.S. Те кто прочитал пару статей по SMM или прошел 1-2 курса и в голове шаблоны по ведению аккаунта. Пожалуйста, не пишите.