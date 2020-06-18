Ведение и развитие страницы Инстаграм, создание контент-плана. Идеи

  1. Биржа фриланса
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Закрыт37 заявок738 просмотров

Требуется креативный человек для создания контент-плана для блога Инстаграм. Тексты писать не нужно, с этим проблем нет. Нужны, так сказать,свежие идеи тем постов, сториз, фото. 

Пишите в заявке о себе, есть ли опыт, и тестово , о чем бы вы записали первую историю или пост. 

Бюджет готова рассмотреть ваш, обсудим

5 лет назад
sikoraaa93
Анастасия 
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