Ведение и развитие страницы Инстаграм, создание контент-плана. Идеи

Требуется креативный человек для создания контент-плана для блога Инстаграм. Тексты писать не нужно, с этим проблем нет. Нужны, так сказать,свежие идеи тем постов, сториз, фото.

Пишите в заявке о себе, есть ли опыт, и тестово , о чем бы вы записали первую историю или пост.

Бюджет готова рассмотреть ваш, обсудим