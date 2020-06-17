Добрый день . Рекрутинговая компания ищет специалиста по таргетингу и ведению fb inst страниц Есть целевые страницы + креативы статичные и гифы Нужно запустить 2 lp и выделить самые конвертабельные связки . ...
Добавление контактов в группу Viber
Постановка:
1) Есть база собственных клиентов 20000
2) Есть сообщество в Viber
3) Необходимо отправить приглашение по этим контактам
интересует цена и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть инстаграмм аккаунт по продаже проф косметики для мастеров. Требуется ведение аккаунта. - Анализ конкурентов - Анализ ЦА - Поиск и написание новых постов. - ...Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста, который составит контент-план и будет вести страничку в ФБ Картинки есть, их дедать не нужно. Необходимо составлять простой контент на англ языке. Цель - собрать аудиторию. Если интересно ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуются арбитражники, трафик-менеджеры, вебмастеры для привлеченияигроков и трафика в нашу букмекерскуюкомпанию. Мы не CPA-сеть,мы являемся непосредственно букмекерской компанией и прямым работодателем, и вы будете работать напрямую с нашейбукмекерской компанией. Работаем на всейтерритории СНГ и ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста, который поможет настроить рекламу в Facebook и разобраться с её функциями. Буду рада любым предложениям.Социальные сети (SMM и SMO)25 заявокЗакрыт5 лет назад
Для этого предприятия: https://yandex.ru/profile/1106951105 Цена, срок?Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $65
В инсте реклама показываем в ленте и в сторис по 3-м направлениям: хорека, корпусная мебель и продажа франшизы. Необходимо создать 5-10 работающих креативов на каждое из 3х направлений. Креативы, которые обязательно будут конвертить! ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна консультация по настройке рекламы для Facebook Анализ настройки пикселя и кампаний.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Тема: пошив одежды по детскому рисунку. Посты через https://smmplanner.com/ Несколько постов уже опубликованы. Ссылку пришлю. Требуется интересный текст + картинки на тему детского творчества/одежды.Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
консультирование в способах продвижения канала ю-туб (личный блог), помощь в настройке рекламы канала в гугл, помощь в поске и наборе подписчиков.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад