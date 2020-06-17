Добавление контактов в группу Viber

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок647 просмотров

Постановка:

1) Есть база собственных клиентов 20000

2) Есть сообщество в Viber

3) Необходимо отправить приглашение по этим контактам

интересует цена и сроки

5 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алла
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Елена
 
50 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Софи
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Таисия
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Яна
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лилия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Игорь
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 отзывов
5 лет назад