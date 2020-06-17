Нужен СММ специалист, ФБ, Инст, ВК.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок515 просмотров

Бизнес В2В, необходимо настраивать, тестировать и вести РК на ЦА, все креативы и прочий визуальный и текстовой контент можем предоставить или

обсуждается. 

Только для профи с подтвержденными кейсами.

5 лет назад
presstudio
Валерий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Руслан
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Анна
 
49 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Ростислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад