Здравствуйте, нужен человек со знаниями YouTube продвижениятема канала коробки передач dsg6,dsg7 ремонт замена сцепления.Если вы понимаете ещё и в smm/instagram facebook этобудет + вот ссылка на сам канал https://www.youtube.com/channel/UC-4V6mx177J2j0_fmtaIgCg Цель повысить бронирование Сто ...
Нужен СММ специалист, ФБ, Инст, ВК.
Бизнес В2В, необходимо настраивать, тестировать и вести РК на ЦА, все креативы и прочий визуальный и текстовой контент можем предоставить или
обсуждается.
Только для профи с подтвержденными кейсами.
Заявки фрилансеров
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