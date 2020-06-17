Youtube Специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок429 просмотров

Здравствуйте, нужен человек со знаниями YouTube продвижениятема канала коробки передач dsg6,dsg7 ремонт замена сцепления.Если вы понимаете ещё и в smm/instagram facebook этобудет + вот ссылка на сам канал

https://www.youtube.com/channel/UC-4V6mx177J2j0_fmtaIgCg

Цель повысить бронирование Сто T-ONE.RU.

Возможно получение новых клиентов с YouTube канала.

Нужна стратегия дальнейшего развития канала. 

5 лет назад
fkrbt
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