Помощь в ведении страницы в инстаграм, посвященной перманенту

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт34 заявки637 просмотров

Продвижение,ведение и развитие страницы в истаграмм. Помощь в оформлении единого стиля, запуск таргетированной рекламы.

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

Бурова
 
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Ольга
 
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Богдана
 
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Константин
 
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Юлиана
 
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Кристина
 
25 лет
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Александр
 
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Мария
 
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Кирилл
 
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Яков
 
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Анна
 
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Милена
 
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Елизавета
 
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Даня
 
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Валерия
 
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Даша
 
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Карина
 
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Рома
 
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Дмитрий
 
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Дарья
 
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Денис
 
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4 отзыва
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Александр
 
28 лет
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Был
2 часа назад
13 отзывов
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Катерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
20 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Искандер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Лера
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
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3 года назад
5 лет назад