SMM-продвижение YouTube-канала

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки575 просмотров

Требуется эксперт по развитию YouTube-канала.

10 видео-выпусков уже есть. По ним можно будет приступать к оптимизации

Планируется 3 выпуска в неделю.

Требования:

  • 1) Ведение контекстной рекламы для каждого выпуска
  • 2) Ведение тактики ключевых запросов
  • 3) Подбор ключевых запросов в течение 2х дней к каждому видео.
  • 4) Аудит ключей конкурентов
  • 5) Прочие SMM-инструменты
Канал на продвижение: bit.ly/2BkVBnF (или поиском в YouTube "Черный Фриланс")

Отклики с общими портфолио рассматриваться не будут!

Покажите пожалуйста 1-3 работы максимально приближенные к нашему кейсу!

5 лет назад
web-hustler
Мария 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад