Требуется эксперт по развитию YouTube-канала. 10 видео-выпусков уже есть. По ним можно будет приступать к оптимизации Планируется 3 выпуска в неделю. Требования: 1) Ведение контекстной рекламы для каждого выпуска2) Ведение ...
Привлечь активных фоловеров на Twitch канал
1.Требуется набрать активную аудиторию на новый канал.
2.ВАЖНО: набор должен быть без ботов.
Данный канал - https://www.twitch.tv/1dedmazai
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