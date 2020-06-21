SMM

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Закрыт18 заявок540 просмотров

Ищу опытного,а САМОЕ ГЛАВНОЕ:ТВОРЧЕСКОГО SMM маркетолога с хорошим вкусом в плане эстетики и визуала.

Задача

Создание свадебного проекта в рамках личного бренда с последующим выходом на международный рынок.

Обязательные требования

Ищу менеджера, который разработает стратегию, настроит и почистит визуал и реализует продвижение проекта. Очень приветствуются дизайнерские и художественные способности. Нужна девочка, которая понимает, что такое стиль и эстетика, и при этом может поддерживать качественный контент.

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