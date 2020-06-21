Требуется человек, который сможет ввести рекламные компании и оптимизировать цену подписчика на телеграм канал. Создавать крео и тестировать связки. Сильный лид магнит, на бесплатное индивидуальное обучение. Хотел бы узнать вилку ...
SMM
Ищу опытного,а САМОЕ ГЛАВНОЕ:ТВОРЧЕСКОГО SMM маркетолога с хорошим вкусом в плане эстетики и визуала.
Задача
Создание свадебного проекта в рамках личного бренда с последующим выходом на международный рынок.
Обязательные требования
Ищу менеджера, который разработает стратегию, настроит и почистит визуал и реализует продвижение проекта. Очень приветствуются дизайнерские и художественные способности. Нужна девочка, которая понимает, что такое стиль и эстетика, и при этом может поддерживать качественный контент.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
Продвижение,ведение и развитие страницы в истаграмм. Помощь в оформлении единого стиля, запуск таргетированной рекламы.Социальные сети (SMM и SMO)34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно зарегистрировать и оформить инстаграм-аккаунт на мебельную тематику. Пожалуйста, в заявке сразу укажите примеры других ваших работ. В дальнейшем могу заказать наполнение, если вы этим занимаетесь.Социальные сети (SMM и SMO)25 заявокЗакрыт5 лет назад
Сколько будет стоитьСоциальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2
Раскрутить канал. Бюджет очень маленький =100руб. Заплачу доп. процент от заработка. При хорошей работе сотрудничать продолжим. Важно привлекать заинтересованных людей.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо продвижение аккаунта в Инстаграм и других соц.сетях Ландшафтного Архитектора. Вся информация в личных сообщениях.Социальные сети (SMM и SMO)29 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь в ведении и расширении инстаграм аккаунта. Требования: - порядочность и доброжелательность - ответственность - базовый английский знать обязательно - базовое знание инстаграм желательно.Социальные сети (SMM и SMO)30 заявокЗакрыт5 лет назад
1.Требуется набрать активную аудиторию на новый канал. 2.ВАЖНО: набор должен быть без ботов. Данный канал - https://www.twitch.tv/1dedmazaiСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется эксперт по развитию YouTube-канала. 10 видео-выпусков уже есть. По ним можно будет приступать к оптимизации Планируется 3 выпуска в неделю. Требования: 1) Ведение контекстной рекламы для каждого выпуска2) Ведение ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется освежить дизайн группы ВК, сделать его "продающим", внедрить викиразметку Тематика группы: строительные материалы. Скидывайте примеры работ (желательно смежная тематика)Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт5 лет назад