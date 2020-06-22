Продвижение инстаграм аккаунта

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт33 заявки603 просмотра

Нужно привлечь подписчиков (минимум 1,000, из которых максимом 10% боты, остальные должны быть живые), поднять охваты, набрать лайки. 

(укажите, пожалуйста, как вы собираетесь привлекать подписчиков? использование программы/массфолловинг или что? аккаунту больше месяца).

Тематика: Женский журнал (целевая аудитория: женщины, РФ)

5 лет назад
guest_15928153989232
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Юлия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Константин
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Айрат
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Амир
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Яков
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Макс
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Даня
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Валерия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
20 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
5 лет назад
Игорь
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
33 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад