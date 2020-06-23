Оптимизировать работу с входящими заявками; Провести работу по размещению рекламы проекта на площадках и в соц сетях; Пройти вводный курс за 24 часа. Быть активным, быть на связи, работать на результат.
Дизайн группы вк
Группе больше 3 лет. С отзывчивыми подписчиками и лояльной аудиторией. Группа ламповая и рекламы нет (и не планируется). Я люблю эту группу! Необходима обложка группы исходя из контента (возможно, мешап из основной тематики группы), аватарка и фон для баннера объявлений.
Заявки фрилансеров
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