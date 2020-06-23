Дизайн группы вк

https://vk.com/soweird

Группе больше 3 лет. С отзывчивыми подписчиками и лояльной аудиторией. Группа ламповая и рекламы нет (и не планируется). Я люблю эту группу! Необходима обложка группы исходя из контента (возможно, мешап из основной тематики группы), аватарка и фон для баннера объявлений.