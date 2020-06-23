Дизайн группы вк

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Закрыт6 заявок501 просмотр

https://vk.com/soweird

Группе больше 3 лет. С отзывчивыми подписчиками и лояльной аудиторией. Группа ламповая и рекламы нет (и не планируется). Я люблю эту группу! Необходима обложка группы исходя из контента (возможно, мешап из основной тематики группы), аватарка и фон для баннера объявлений.

5 лет назад
bipi05
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
38 лет
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3 года назад
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Милена
 
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Владимир
 
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Был
2 года назад
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