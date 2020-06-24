Настройка РК для запуска онлайн школы в Facebook / Instagram / Google

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок634 просмотра

Необходима настройка рекламной кампании для запуска онлайн школы. Соц.сети Facebook / Instagram, а также Google Ads. Будет желательно владеть инструментами настройки кампаний Google Ads, в т.ч. discovery ads для продвижения видео на Youtube-канале.

Приоритет отдаю кандидатам с уверенными знаниями маркетинга, кейсами с хорошим CTR (особенно в нише "образование").

Google Ads
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