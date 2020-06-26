Создать страницу-отзовик ВКонтакте

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Закрыт6 заявок418 просмотров

Необходимо создать страницу ВКонтакте. Цель создания- рейтинг Автошкол. Численностью подписчиков не менее 5000 чел., страница должна быть публичным сообществом

5 лет назад
MyObsessions
Оксана 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Яков
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Артем
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)