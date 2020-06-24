Продвижение сайта в Facebook + Instagram

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Закрыт20 заявок578 просмотров

Здравствуйте.

Нужно таргетированную рекламу в Facebook + Instagram.

Реклама не простая, а по конкретным пользователям (пользователи по № телефонам, а телефоны в файле), в ВК есть такая функция. Вопрос, можно ли так сделать в Facebook + Instagram ну и до кучи в одноклассниках.

Еще раз, таргетинг нужен не приближенный (пусть и максимально), а по конкретным пользователям (из файла).

Аккаунтов нигде в соцсетях нет.

Если я пристал с глупым вопросом, вы мне скажите, уберу заявку и не буду позориться...)

И еще, вы мне много заявок не кидайте, а то я в них запутаюсь и забью на это дело...

Да, всем счастья...)

5 лет назад
viz551
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