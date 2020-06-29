Необходимо написать простенький виджет для группы ВК который будет появляться рядом с закрепленным постом (вверху или внизу) когда количество опубликованных записей на странице достигнет 50 сообщений в сутки.
Реклама лиды
Настройка и запуск рекламы в соц сетях инста, фейсбук, гугл и т. д.
Цель постояная лидогенерация .
Заявки фрилансеров
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