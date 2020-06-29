Реклама лиды

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт20 заявок539 просмотров

Настройка и запуск рекламы в соц сетях инста, фейсбук, гугл и т. д. 

Цель постояная лидогенерация .

Лидогенерация
5 лет назад
guest_15933786309404
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Надежда
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Руслан
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Константин
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Владисалв
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Иван
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад