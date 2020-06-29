Записать видео отзыв о покупке в интернет магазине из телеграма

Иметь в наличии технику стоимостью от 60к р

У человека в руках или на столе, если, например, это ноутбук лежит техника (рядом лежит коробка от него), на которой открыт канал и говорит (большая просьба — живые эмоции) (быть подписанным обязательно): Всем привет! Эмоции ещё не утихли, тк не каждый день практически джекпот срываешь, а я думаю, что это не что иное как чудо. Узнал бы про Робин Гуда пораньше - съэкономил бы кучу денег. Вы мне помогли - я помогу вам. То что канал снесли - не переживайте, ребята. Вы работаете на совесть и это видно. Спасибо вам большое!