Проект заключается в следующем, вакансии на обучение профессий бьюти индустрии. Нужно собрать мастер классы на обучение по двум направлениям: маникюр и парикмахер. Мастер классы собираются каждые 2 недели по 5 человек. Нужен ...
Нужно разместить объявление на форумах
Нужно раскидать по форумам тематическим о конкурсе на канале стримера который состоится 1 июля.
Готов выслушать ваши предложения кто готов взяться.
Заявки фрилансеров
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