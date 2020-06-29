Нужно разместить объявление на форумах

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок571 просмотр

Нужно раскидать по форумам тематическим о конкурсе на канале стримера который состоится 1 июля. 

Готов выслушать ваши предложения кто готов взяться. 

5 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Айрат
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад