Таргетолог Вконтакте, Facebook, Instagram.

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Закрыт12 заявок514 просмотров

Проект заключается в следующем, вакансии на обучение профессий бьюти индустрии. Нужно собрать мастер классы на обучение по двум направлениям: маникюр и парикмахер. Мастер классы собираются каждые 2 недели по 5 человек. 

Нужен таргетолог, который сможет привлекать лидов на обучение. 

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