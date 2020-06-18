UX/UI-дизайн компании-производителя мебели

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка225 просмотров

﻿Нужен комплексный подход в анализе текущей ситуации и разработке современного визуала для производителя мебели. Десктоп + адаптив + баннеры. Подробности — лично.

5 лет назад
kombinator
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$1500
10 дней
Отличная работа! Как я и представлял себе и даже чуть быстрее заявленных сроков!
Благодарю за насыщенный интересный проект с таким детальным подходом к материалу и постановке задачи! Всегда приятно сотрудничать с вами!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
#1
Дизайн сайтов

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