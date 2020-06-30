Нарисовать ЛП по тех заданию.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка220 просмотров

Описание в приложении

5 лет назад
burgermaster
Дмитрий 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
5 лет назад
$100
4 дня
Escrow
Отличная работа, выполненная в срок! Рекомендую!
Дмитрий, очень приятный заказчик и человек! Всегда на связи, оплата мгновенная! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
5 лет назад
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