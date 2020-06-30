Здравствуйте! Нужно сделать редизайн макета на основе тз, нужно поправить и чуть перерисовать 4 страниц. Макет покажу в ЛС бюджет 10 000 руб.
Нарисовать ЛП по тех заданию.
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