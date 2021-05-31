Наталья Толочко natali_tolochkonatali_tolochko
26 летРоссия/Барнаул
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Выполняю работу качественно, ответственно и в поставленные сроки.
Здравствуйте!
Меня зовут Наталья. Занимаюсь веб-дизайном более года. На данный момент есть один постоянный заказчик, выполняю работу по созданию лендингов и многостраничных сайтов. Так же делаю адаптивные версии. Я всегда на связи, делаю работу очень качественно и в поставленные сроки.
Работаю в Figma, есть опыт работы в Photoshop, Illustrator, InDesign. Мои работы можно посмотреть тут:
https://www.behance.net/natali6v5b86
Буду очень рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Первый лендинг на марафоне HIGHLIGHTS71 просмотр