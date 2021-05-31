Выполняю работу качественно, ответственно и в поставленные сроки.

Здравствуйте!

Меня зовут Наталья. Занимаюсь веб-дизайном более года. На данный момент есть один постоянный заказчик, выполняю работу по созданию лендингов и многостраничных сайтов. Так же делаю адаптивные версии. Я всегда на связи, делаю работу очень качественно и в поставленные сроки.

Работаю в Figma, есть опыт работы в Photoshop, Illustrator, InDesign. Мои работы можно посмотреть тут:

https://www.behance.net/natali6v5b86

Буду очень рада сотрудничеству!