Добрый день уважаемые дизайнеры. Ищу человека для с нестандартным мышлением и лёгкой рукой. Нужно улучшить некоторые элементы сайта, а так же проконсультировать меня по юзабилити. Тз находиться в приложении. Предоплату в 50% сделаю только людям ...
Сделать дизайн проект сайта
Нужно сделать дизайн проект сайта(не сайт) а именно дизайнерское решение, оформление , расположение и т.д.
3000руб.
Заявки фрилансеров
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