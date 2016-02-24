Нужно навести лоск на сайте, сделать элементы кликабельнее

Добрый день уважаемые дизайнеры. Ищу человека для с нестандартным мышлением и лёгкой рукой. Нужно улучшить некоторые элементы сайта, а так же проконсультировать меня по юзабилити. Тз находиться в приложении. Предоплату в 50% сделаю только людям с репутацией так как очень часто обманывают. Ещё один момент, если у вас нет портфолио, то, к сожалению, нам с вами не по пути.

Ну вот, в принципе и всё, жду от вас заявок и да прибудут с вами щедрые клиенты.