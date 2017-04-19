Необходимо разработать ППР на земляные работы и бетонные (коротко, без лишнего текста) Имеется: ПОС, проект КЖ. Срок выполнения: 3 дня
- Архитектура зданий1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $30
Имеется сайт nikostroi.ru Что хочу в итоге: топ в яндексе и гугле по запросам: - ремонт квартир (домов, офисов, помещений и т.п.) в Дзержинске - строительство домов (офисных и дминистративных зданий, и т.п.) в Дзержинске - прочие ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт5 лет назад
На базе сайта с базой данных Требуется разработать приложение для iOS и андроид для просмотра трансляций с камер видеонаблюдения. Предполагается , что группа лиц будет иметь доступ к определённым Камерам , таких групп – неограниченное количество. У ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать сайт для просмотра трансляций с камер видеонаблюдения. Предполагается , что группа лиц будет иметь доступ к определённым Камерам , таких групп – неограниченное количество. У каждого пользователя , должен быть свой логин и пароль от ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Имеется постановление об обращении взыскания на заработную плату - пришло на работу. О том что на меня подали иск я даже и не знал, уведомлений никаких не от суда, не от приставов не приходило. Нужна ...Юридические услуги5 заявокЗакрыт6 лет назад
Я покупатель. Заключил с продавцом (действующем по доверенности) договор купли-продажи квартиры. Сдали документы в МФЦ. После чего было получено уведомление о приостановлении гос. регистрации (из-за несовпадения площади квартиры в ЕГРП и ГКН). Хочу отменить сделку ...Юридические услуги9 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется проект строительства двухэтажного здания, без подвала. Изначально был спроектирован фундамент на блоках фбс, в дальнейшем внесли изменения - фбс убрали, добавили сваи буронабивные. Не хватает расчета нагрузок, необходимо сделать.Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. В планах открытие производства. Необходимо сконструировать линию состоящую из: рубильная(ые) машины, сушилка, мельница, упаковка (дозатор). Имеются несколько производителей данного оборудования (линий в сборе), но нет доверия к производителям данного оборудования. Хотим сделать своими силами. Нужно не только чертежи ...Машиностроение8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Сайт одностраничник. Тематика строительные и ремонтные услуги. Надо: Вывести сайт в 10ку Я и Г (по городу Дзержинску Нижегородской обл.). Настроить директ.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Имеется шаблон psd сайта кованных изделий. Нужно запустить сайт.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужен шаблон/дизайн сайта кованных изделий. Сайт будет наполняться множеством информации о кованных изделиях, так что шаблон должен быть простой (не тяжелый). Преимущественно светлого тона. Жду Ваших предложенийДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
В наличии сайт одностраничник nikostroi.ru Надо: 1) Переписать (усовершенствовать) код сайта, устранить "ненужное" 2) Удалить несколько форм обратной связи (слишком их много) 3) Организовать поэтапную загрузку страницы (подгрузку) 4) Рассмотреть возможность использования cms и осуществить. Планируется в дальнейшем "превращение сайта" в ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется проект на строительство двухэтажного здания (площадь застройки 300м2, стены кирпич, перекрытия – плиты). Запроектирован фундамент ленточный и три ряда ФБС. Необходимо: изучить проект, спроектировать ленточный фундамент на буронабивных сваях с целью экономии.Архитектура зданий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $18
Имеется новый сайт nikostroi.ru Необходимо: оптимизировать код (удалить лишнее), ускорить загрузку (разобраться с изображениями, возможно "поэтапная загрузка" сайта), "подготовить" сайт для поисковиков. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество, в дальнейшем планирую "совершенствовать" сайт и продвигать.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется новый сайт строительной фирмы. адрес nikostroi.ru Необходимо:Оптимизировать содержимое сайта и подготовить для поисковых систем. Возможно что то доработать/переделать по содержимому. Что хочу: 1 - "правильно работающий сайт", 2 - в топе по запросам в регионе (Нижегородская обл.) Жду ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
1 проект: дом из бруса, 10х11, 2 этажа (фундамент уже готов). 2 проект: дом из газосиликатных блоков, 10х8, фундамент ленточный, 2 этажа, крыша двускатная. Что надо: -планы этажей с размерами комнат и площадями -объемная визуализация дома с разных видовых ...Архитектура зданий33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо составить две сметы (на прокладку трубопровода ПЭ питьевого). Проекты имеютсяФинансовые услуги1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Имеется шаблон сайта одностраничника в WYSIWYG Web Builder. Что нужно: 1) Оптимизировать изображения 2) Наладить формы обратной связи 3) Преобразовать в нужный формат для загрузки на хостинг Отдельно, в дальнейшем нужно будет, оптимизировать, подготовить для поисковиков и рекламы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
нужен веб-сайт для автосервиса по ремонту стартеров и генераторов. образец http://www.36-v.ru. с небольшими коррективами в красно-белых цветах.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен логотип (фирменная символика) благотворительного фонда помощи больным детям. Если Вы не равнодушны и хотите помочь прошу откликнуться. Готов оплатить небольшую суммуДизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад