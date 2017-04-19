4erny6ev

Николай 4erny6ev

 
35 летРоссия/Дзержинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
VitoMontenegro
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Верстка и запуск сайта на wordpress
Отличный заказчик! Задачи ставятся грамотно, четко, без "воды". Работать с таким человеком очень комфортно. Рекомендую для сотрудничества!
Виталий сделал всё о чём договаривались и даже больше, в установленные сроки. Оперативно и профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
Karina0791
Карина 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Внести изменения в проектную документацию,изменить фундамент
Оплата была выполнена в срок. Всегда на связи.
Всё отлично сделано! Всё в срок. Профессионал в своём деле. Рекомендую.
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