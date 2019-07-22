План производства работ

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт1 заявка270 просмотров

Необходимо разработать ППР на земляные работы и бетонные (коротко, без лишнего текста) Имеется: ПОС, проект КЖ. Срок выполнения: 3 дня

6 лет назад
4erny6ev
Николай 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Illlian
Елена 
48 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$60
4 дня

Заявки фрилансеров

Illlian
Елена 
48 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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