Проект одноэтажного каркасника + консультации (Спб)

Собственно есть видение (планировка) одноэтажного дома. Хотелось бы внеся свои хотелки перепроектировать под нас, возможно полностью с нуля, и посчитать смету материалов, так как планируем строить своими силами с привлечением пары рабочих на некоторые работы. Материалы чем проще и дешевле, тем лучше. Без потери практичности. Оплата по факту. Также хотелось бы получать консультирование на протяжении всего процесса проектирования (мы бы хотели вносить правки в процессе).